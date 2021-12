Nelle prossime settimane gli uffici comunali provvederanno a redigere il bando di gara per l’appalto: “Il nostro auspicio è di poter garantire l’importante via di comunicazione entro l’estate, il periodo nel quale aumenta il transito nel ponte di Marceddì”.

“Si tratta di interventi importanti”, annunciano il sindaco di Terralba Sandro Pili e il vice sindaco Andrea Grussu, “che riguarderanno la messa in sicurezza sia delle parti a mare, sia di quelle in superficie”.

La Giunta comunale di Terralba ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la manutenzione dell’importante via di collegamento tra la provincia di Oristano e quella del Medio Campidano e per le frequentate spiagge della Costa Verde.

Presto in appalto l’intervento da 1,2 milioni ma per illuminazione e pista ciclabile serviranno altri fondi

Fonte: Link Oristano

