Terralba

Si attendono i fondi regionali, che dovrebbero arrivare dopo l’approvazione della Finanziaria

Partiranno subito i lavori urgenti di messa in sicurezza del ponte di Marceddì, chiuso da oggi a causa del peggioramento dello stato della struttura. Il Comune di Terralba, guidato dal sindaco Sandro Pili, ha affidato l’intervento all’impresa Impremar di Guspini: costeranno 16.500 euro, Iva compresa. La Giunta dovrà ora confermare la copertura della spesa e approvare il via libera ai lavori, necessari per il ripristino di una trave ammalorata e dei pali di sostegno.

Intanto sono già state previste e verranno stanziate a breve dalla Regione le risorse per altri lavori di riqualificazione del ponte. Saranno rese disponibili non appena approvata la Finanziaria, in corso di discussione in Consiglio regionale. La Giunta potrà a quel punto deliberare di iscrivere e destinare lo stanziamento al rilancio dell’infrastruttura.

Il ponte è ritenuto strategico dalla Regione perché è il principale collegamento tra l’Oristanese e la costa di Arbus, fino ad arrivare all’Iglesiente lungo la costa sud-Occidentale.

Il finanziamento regionale riguarda un progetto complessivo di 5 milioni di euro ripartito sutre anni: per il 2022 verranno stanziati 500mila euro, 1 milione riguarderà il 2023 e 3,5 milioni saranno messi a disposizione per il 2024.

“Il progetto consentirà di garantire maggior efficienza e sicurezza all’infrastruttura”, ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas, “e per questo rientra tra le priorità della Regione, che già aveva già riservato le risorse necessarie per la copertura dell’intervento”. Solinas ha ricordato poi che si tratta di “un’opera strategica per la mobilità e l’economia del territorio. Poter contare su infrastrutture all’altezza delle sfide moderne è la chiave per combattere la perdita di competitività dei territori”.