Ponte chiuso sulla Buddi Buddi, crepe longitudinali asfalto - Sardegna

Il ponte cavalcavia sulla Buddi Buddi, alle porte di Sassari, è stato chiuso dalla polizia locale e dai vigili del fuoco intervenuti a seguito di diverse segnalazioni. Sull'asfalto, infatti, sono apparse preoccupanti crepe longitudinali da una parte all'altra della carreggiata.

Per precauzione è stato chiuso un tratto in direzione Sassari.

Un primo sopralluogo tecnico è stato effettuato già oggi dai tecnici del Comune e da quelli dei Vigili del fuoco e a seguito delle verifiche è emersa una situazione di rischio che ha fatto propendere per la chiusura di quel tratto di strada, ma non tutta la Buddu Buddi è chiusa al traffico. Per evitare ingorghi all'ingresso della città è stata ripristina la viabilità su una corsia per senso di marcia nel vecchio percorso, riducendo alcuni cordoli per poter permettere il passaggio dei bus Arts e Atp. Il traffico veicolare è stato deviato e sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianni Serra.

La nuova strada a quattro corsie, ora chiusa all'altezza del bar Carmela, era stata inaugurata 3 anni fa. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori controlli per capire l'entità delle crepe e decidere come intervenire.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna