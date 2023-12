Ponte chiuso, rivolta a Villaputzu: dopo la protesta interviene la Regione

Villaputzu – Convocato il tavolo tecnico politico dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Saiu sulle possibili soluzioni di viabilità alternativa al ponte di ferro, il sindaco Sandro Porcu: “Qualcosa si muove”. Dopo la marcia di questa mattina, alla quale hanno partecipato quasi mille persone, per chiedere a gran voce una alternativa di passaggio al ponte di ferro, chiuso per rischio crollo, per mercoledì è stato convocato il tavolo. “Come sempre parteciperemo con spirito costruttivo e propositivo per la risoluzione dei problemi”.

Una situazione in continua evoluzione per evitare l’isolamento del Sarrabus e il sindaco si mostra fiducioso “in soluzioni positive per il nostro futuro”.