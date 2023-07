Pomeriggio di paura alle porte di Oristano e sulla Giara per due pericolosi incendi – Foto

Santa Giusta

Interviene anche l’elicottero

Allarme questo pomeriggio alle porte di Oristano per un pericoloso incendio che ha interessato l’area attigua allo stagno di Santa Giusta, bloccando la circolazione stradale lungo la Statale 131, la circolazione ferroviaria e causando anche un’interruzione nell’alimentazione elettrica su una linea di media tensione. Le fiamme si sono sviluppate all’altezza dello svincolo per Santa Giusta. Hhanno avvolto i canneti e la vegetazione vicino allo stagno, poi si sono dirette in direzione del Centro ippico l’Usignolo.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di Sorgono, e numerose squadre a terra di Forestale, Forestas, vigili del fuoco e volontari, tra cui quelli della Oristano soccorso con alcuni mezzi antincendio.

Allarme negli insediamenti della zona. Presenti anche i carabinieri e la polizia.

Intorno alle 19 l’incendio è stato messo in sicurezza ed è cominciata la bonifica.

Sempre nel pomeriggio un altro incendio nella zona di Albagiara. Anche qui la Forestale ha fatto intervenire gli elicotteri. A terra decine di uomini di Forestale, Forestas, vigili del fuoco e volontari.