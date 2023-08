Polveri sottili a Torre delle Stelle, dopo via Sagittario scoppia il caso di via Urano

A raccogliere le lamentele dei cittadini è l’opposizione di “Sinnai Libera” che spiega bene il problema: “La via Urano a Genn’e Mari è la strada più trafficata in assoluto perche’ raccoglie ogni giorno tutto il traffico veicolare dei bagnanti e di chi si reca al Supermercato di Palmira. Sono due i Comuni che dovrebbero governarne la giusta fruizione, senza recare danno a chi risiede nelle case adiacenti. Cosa pensano di fare Sinnai e Maracalagonis? Pubblichiamo un commento di Massimo Serra a proposito: E la polvere di via Urano, arteria particolarmente congestionata in quanto unica via di deflusso veicolare, che mal si concilia con il transito pedonale, dall’arenile di Genn’e Mari invece quando la abbattiamo? Ci sono implicazioni gravissime di natura igienico ambientali, sanitarie e di sicurezza che non possono essere più trascurate! Le spese per la relativa segnaletica con i limiti di velocità i due comuni possono dividerla equamente, ma se serve un piccolo contributo lo offrono gli utenti che onorano gli obblighi quali tasse e tributi. Buon senso, attenzione, capacita e sensibilità da parte di chi amministra”.