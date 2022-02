“Invitiamo tutti i possessori di animali, e la cittadinanza in generale, a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente ogni polpetta o cibo sospetto”, avvertono dal Comune. “Invitiamo altresì a non depositare in strada o in aree pubbliche cibo per animali incustodito”.

Il pezzo di carne macinata è stato rinvenuto dietro il Monumento ai Caduti del paese, tra via Dante e via Leopardi.

“La polpetta è stata prelevata per essere consegnata all’Istituto Zooprofilatico per accertamenti”, annuncia il sindaco del paese, Alberto Pippia. “In caso di esito positivo si procederà con una denuncia penale contro ignoti”.

Il luogo del ritrovamento

“Sono accadimenti che non possono passare sottotraccia, comportamenti che disonorano la nostra Comunità, azioni ignobili che ben qualificano chi le compie, atteggiamenti che denotano una assoluta mancanza di senso civico, pietà e amore per il prossimo, ma siamo certi che con un impegno fattivo e costante da parte di molti ci sia la possibilità di individuare coloro che nell’ombra e convinti di farla franca si dedicano a tali attività”, commenta il sindaco di Baratili, ricordando che nell’ultimo caso, se dall’analisi dell’Istituto Zooprofilatico risultassero tracce di veleno o schegge, i responsabili rischierebbero la reclusione da 3 a 10 anni.

Alberto Pippia

Fonte: Link Oristano

