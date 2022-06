Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge - Sardegna

Mancano poche ore all'inizio della tappa sarda dell'Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che da domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio darà spettacolo al campo sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori, tra Porto Cervo e Arzachena. Cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del mondo si affronteranno in un evento che, viste le misure ridotte dell'arena polo rispetto al polo classico, si pone come obiettivo quello di avvicinare il grande pubblico e valorizzare un territorio come la Sardegna.

L'Italia Polo Challenge arriva ad Arzachena per la seconda volta, dopo l'esibizione dello scorso anno. Questa volta saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico.

La manifestazione sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La prima alle 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l'esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari.

Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l'attore Roberto Ciufoli , grande appassionato e giocatore di polo. Ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di Polo Pony, che saranno in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione.

