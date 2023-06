Poliziotto rischia di essere strangolato nella colonia penale di Isili

Cagliari

Un altro grave episodio a Uta. La Uil-Pa denuncia ancora

Ancora gravissimi episodi di violenza nelle carceri sarde.

Nella Colonia penale di Isili un detenuto ha aggredito con pugni e calci un poliziotto e poi ha tentato di strangolarlo. L’agente è stato salvato in extremis dai colleghi ed ora è ricoverato in ospedale.

La notizia è stata resa nota dal sindacato Uil-Pa che ha fornito anche una ricostruzione del fatto. Il recluso sarebbe andato in escandescenze davanti all’infermeria: doveva assumere la terapia, ma non voleva attendere il proprio turno e il tentativo del responsabile della sorveglianza di portarlo alla calma è sfociato in un’aggressione e nel tentativo di strangolamento dell’agente, salvato dal provvidenziale intervento di un ispettore e di altri colleghi.

Il poliziotto, sanguinante dall’orecchio e tumefatto in varie parti del corpo, è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale. Allo stato attuale si trova ancora in osservazione.

“La situazione è estremamente grave”, denuncia il segretario regionale della Uil-Pa della polizia penitenziaria Michele Cireddu, “bisogna fermare questa ondata di violenza negli istituti penitenziari prima che si verifichino tragedie ancora più gravi. Continuiamo a denunciare la vergogna di Stato che giornalmente si consuma negli istituti penitenziari della regione. Continuiamo anche a ribadire che la situazione è precipitata in maniera drammatica. Le aggressioni ai danni degli agenti sono all’ordine del giorno. I detenuti facinorosi e psichiatrici non riconoscono nessuna autorità e le risposte dell’Amministrazione a seguito di queste aggressioni sono inadeguate e superficiali. Oggi nell’Istituto di Isili”, ha concluso Michele Cireddu, “non si è consumata una tragedia solo per pochi istanti perché se il personale presente non avesse sentito le urla disperate, sarebbe potuto arrivare troppo tardi. Non abbiamo ancora notizie certe sulle condizioni del poliziotto aggredito, nel momento in cui è stato trasportato d’urgenza in ospedale era cosciente ma estremamente dolorante e respirava a fatica”.

A Uta, invece, ha fatto sapere ancora il sindacato Uil-Pa, un detenuto ha tentato di appiccare un incendio nella propria cella e poi ha aggredito gli agenti che cercavano di sequestrargli l’accendino con cui voleva dare fuoco alle lenzuola.

Sono stati attimi concitati e i tre poliziotti intervenuti per bloccare il detenuto – fisicamente imponente – hanno riportato ferite alle braccia e tumefazioni al volto.

“È diventato oramai impossibile lavorare in sicurezza nel carcere di Uta”, affermano ancora Michele Cireddu, segretario della Uil PA – Polizia penitenziaria per la Sardegna. “Il numero di aggressioni è allarmante, continuare in questo modo è pura follia. I nostri poliziotti per cercare di evitare un incendio hanno subito danni fisici, per colpa di un detenuto già responsabile qualche giorno fa di un’altra aggressione a danno di un agente”.

“Il Dipartimento, nonostante la richiesta ufficiale, si ostina a non fornire alle organizzazioni sindacali i dati relativi degli eventi critici”, prosegue il sindacalista. “Forse perché si vergogna di certificare pubblicamente il fallimento del sistema carceri attuale? Dai numeri in nostro possesso, questa è la 34ª aggressione subita dai nostri poliziotti ad Uta dall’inizio dell’anno ad oggi“.

“Se questo dato coinvolgesse operatori di altre forze di polizia, sicuramente ci sarebbe l’indignazione delle istituzioni e della classe politica sarda” ha concluso Michele Cireddu. “Invece nel caso della polizia penitenziaria sembra quasi il prezzo da pagare per lavorare in un’Amministrazione fallimentare e da rifondare di sana pianta”.

