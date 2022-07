Mascherina su naso e bocca e pistola alla mano, è entrato in un supermercato di Torre degli Ulivi a Capoterra e, minacciando clienti e dipendenti, si è fatto consegnare l’incasso, appena un centinaio di euro, per poi fuggire sperando di far perdere le proprie tracce. Qualcuno dei presenti l’aveva però riconosciuto e ne ha permesso l’identificazione e la cattura. Il ladro, finito direttamente in carcere a Uta, è un poliziotto di 50 anni, in servizio al reparto mobile di Cagliari, che è stato arrestato dai carabinieri per rapina.

Fondamentali le testimonianze di chi era presente al momento della rapina. In questi giorni il poliziotto arrestato non era in servizio.

L'articolo Poliziotto rapina un market a Capoterra, arrestato dai carabinieri proviene da Casteddu On line.