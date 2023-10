Poliziotto in pensione viene ucciso sul lungomare di Furci Siculo, l’omicida si è già costituito

Un vero e proprio agguato che ha messo fine in un attimo alla vita di Giuseppe Catania, poliziotto in pensione di 63 anni che faceva parte della Squadra Mobile di Messina. L’omicidio è avvenuto oggi pomeriggio sul lungomare messinese di Furci Siculo: l’omicida, a bordo della sua auto, ha sparato al 63enne con un fucile per poi fuggire via. Il colpevole, un commerciante 50enne della zona, si è poi costituito alle forze dell’ordine spiegando che i motivi del suo sono legati al rapporto privato con la vittima. Pare infatti che la disputa fosse nata durante una partita a carte giocata poco prima, ma non si conoscono ulteriori dettagli.