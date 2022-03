Cagliari

Il drammatico incidente nel pomeriggio

Un poliziotto in pensione è morto nel pomeriggio a Quartu Sant’Elena, schiacciato dal cancello elettrico della sua abitazione, in via Petrarca.

A dare l’allarme, attorno alle 15, è stato un vicino di casa. Il collo dell’ex agente, 64 anni, è rimasto incastrato nel cancello automatico che si è mosso, dopo che l’uomo, sceso dall’auto che aveva lasciato in moto, si è chinato, probabilmente per raccogliere qualcosa. La dinamica non è ancora chiara.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la vittima dell’incidente non c’era più niente da fare, e poi il medico legale.

Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il cancello, mentre le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Quartu Sant’Elena. (AGI)

Mercoledì, 23 marzo 2022

