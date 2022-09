L’agente ha immediatamente contattato i colleghi della squadra volante che sono arrivati sul posto. Il responsabile, un uomo di 40 anni, è stato denunciato e tutta la refurtiva recuperata. Non era armato e aveva rubato cosmetici per un valore di circa 200 euro.

Aveva appena preso i due figli da scuola e, passeggiando in viale Trieste, stava tornando con loro a casa. All’improvviso, ha visto una farmacista uscire di corsa dalla farmacia e lanciarsi all’inseguimento di un ladro, che era appena scappato dopo un furto. Lui, un agente in quel momento fuori servizio, non ci ha pensato due volte e ha iniziato a sua volta a inseguire il ladro, riuscendo dopo poco a bloccarlo.

