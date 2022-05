Abbasanta

Atteso un finanziamento che permetterà di aumentare i posti letto per gli allievi



Dopo il secondo corso allievi agenti della Polizia di Stato, ormai alle battute finali, il Caip di Abbasanta spera di ospitarne un altro a fine anno. Il prossimo autunno, inoltre, nel Guilcier potrebbero arrivare gli agenti di alcune polizie europee per frequentare i corsi sui servizi di scorta e sicurezza.

Già in passato Abbasanta era stata scelta per questo tipo di attività da polizie estere. Tra i dieci e i quindici anni fa, per esempio, erano passate dal Caip le polizie di Arabia Saudita, Libia e Serbia.

“Il secondo corso allievi agenti della Polizia di Stato”, spiega il direttore del Caip di Abbasanta, Roberto Pietrosanti, “si chiuderà a fine giugno. Qualche giorno prima della conclusione, i 141 aspiranti agenti provenienti da Sardegna e Sicilia presteranno giuramento qui al Caip, poi faranno due mesi di pratica, in prova, nelle sedi di assegnazione. È probabile che ci facciano fare un altro corso allievi agenti a fine anno, dipenderà però dall’attività concorsuale”.

Presto torneranno inoltre i corsi scorte e i corsi per istruttori di guida. “Siamo l’unica scuola in Italia che organizza i corsi scorte”, precisa Pietrosanti, “e una delle principali in Europa. In questo campo siamo nell’élite europea. Sono in corso contatti con altri paesi e c’è la possibilità che dopo l’estate alcune polizie europee vengano qui proprio per i corsi scorte. Avremo conferme uno o due mesi prima dell’eventuale inizio dei corsi”.