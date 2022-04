Il congresso regionale ha nominato anche i segretari provinciali: Massimiliano Spada per Oristano, Stefania Massidda per Cagliari, Nadia Mudau per Sassari e Carla Piu per Nuoro.

Michele Cireddu

“Siamo orgogliosi di poter annoverare nella segreteria regionale quattro poliziotte estremamente valide e capaci dal punto di vista sindacale e professionale”, ha aggiunto il segretario regionale. “Un ruolo estremamente importante e determinante è svolto da tutti i delegati locali, che vivono in prima persona le stesse difficoltà di tutti i colleghi in prima linea negli Istituti. Ogni delegato locale rappresenta la nostra vera forza, ed è ad ognuno di loro e ad ogni agente che lavora negli Istituti che dedico questa mia riconferma”.

“Continueremo a pretendere il rispetto degli accordi e la trasparenza in tutte le procedure che vedono protagonisti i nostri poliziotti”, ha detto Michele Cireddu. “Ora più che mai dobbiamo mostrare unità, forza e la giusta maturità per sostenere i diritti dei nostri colleghi”.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/22/polizia-penitenziaria-michele-cireddu-guidera-ancora-la-uil-pa-in-sardegna/

