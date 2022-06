Polizia: Marazzita nuovo questore vicario di Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 08 GIU - Cambio ai vertici della Questura di Sassari. Fortunato Marazzita, primo dirigente della Polizia di Stato, si è insediato nei giorni scorsi come nuovo vicario del questore, Claudio Sanfilippo.

Marazzita subentra ad Alessandra Bucci, assegnata ad assolvere importanti incarichi a Roma al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il nuovo questore vicario era già stato a Sassari nel 2000 come dirigente dell'Ufficio personale, poi nel 2009 come dirigente della Squadra Mobile, fino ad assumere nel 2013 l'incarico di dirigente dell'Ufficio di Gabinetto e quindi nel 2017 quello di dirigente della Divisione PASI.

A maggio 2019 era stato trasferito alla Questura di Oristano per ricoprire, fino giorni scorsi, l'incarico di vicario del questore. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna