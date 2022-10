Polizia locale Sassari nelle scuole contro violenza genere - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 12 OTT - Riparte oggi dalla violenza di genere la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla legalità che la Polizia locale di Sassari svolge già dallo scorso anno nelle scuole. Quest'anno sono coinvolti dodici istituti superioi e oltre 2 mila studenti, che si impegneranno con gli agenti nella nuova campagna di educazione alla legalità #IONONCONDIVIDO.

Personale altamente qualificato e formatto specificatamente tratterà con i ragazzi temi che riguardano, tra gli altri, la violenza di genere, il revenge porn e il codice rosso. Oggi la campagna inizierà all'Istituto tecnico industriale "G.M.Angioy" e all'Istituto superiore "G. M. Devilla" e proseguirà nei prossimi mesi con gli altri istituti. Saranno proiettai video esplicativi e testimonianze, con l'obiettivo di fare riflettere sul pericolo che si incorre se si dovessero scambiare video e immagini private sessualmente esplicite e intime (sexting).

Anche condividere le immagini da cyberspettatori crea corresponsabilità nel momento in cui contribuissero alla diffusione di tali contenuti.

Tra le finalità di questa campagna c'è quella di evitare che ragazzi e ragazze diventino una comunità caratterizzata da un analfabetismo emotivo andando quindi a normalizzare e banalizzare tali pratiche. Il progetto prevede che alla sua conclusione, in programma per dicembre, studentesse e studenti, supportati dai dirigenti e docenti, si cimentino nella realizzazione di un cortometraggio sul tema affrontato, che sarà poi giudicato da una giuria d'eccezione rappresentata dalle autorità cittadine e da esperti del settore. (ANSA).



