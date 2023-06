Polizia, gli angeli della Questura di Cagliari: nella notte soccorrono un’auto in panne in centro. Non solo controlli, sicurezza, multe quando è necessario: ieri notte gli agenti in servizio stradale della Questura di Cagliari hanno soccorso e assistito il guidatore di un’auto in panne bloccata in mezzo alla strada, sino all’arrivo del carro attrezzi. Sarebbe un gesto banale se non fosse da tutti, un cittadino aiutato dalle forze dell’ordine in piena notte in un momento di difficoltà. Quando era difficile qualsiasi tipo di intervento, visto che il cittadino che ha segnalato la notizia non poteva muovere l’auto nonostante si accendesse il motore, a causa di un guasto da verificare dal meccanico. Quando gli agenti hanno cuore, un applauso ai ragazzi della Questura.