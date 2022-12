Polizia: boom piantagioni marijuana Nuorese, in calo omicidi - Sardegna

L'attività criminale più fiorente nel Nuorese è la coltivazione di marijuana con mille quintali sequestrati dalla Polizia di Stato nel 2022. Sono raddoppiati rispetto al 2021 gli ammonimenti per maltrattamenti in famiglia, con 13 casi registrati, in aumento anche i Daspo per la sicurezza urbana: nel corso dell'anno sono stati 17. Marginali invece gli omicidi: 3 nell'anno appena passato. Sono questi i dati emersi nella conferenza stampa di fine anno, illustrati dal questore di Nuoro Alfonso Polverino, sull'attività della Polizia di Stato in Provincia di Nuoro che arriva a nord a ridosso di Olbia e a sud fino alla provincia di Cagliari passando per l'Ogliastra.

"E' stato un anno complesso in cui abbiamo cercato di gestire il post pandemia e la lenta ripresa economica - ha spiegato il Questore - La nostra attività ha privilegiato la prevenzione piuttosto che la repressione sia sul fronte degli incidenti stradali e della droga, che sulla violenza di genere e sul bullismo, argomenti questi ultimi per cui abbiamo creato una app e lavorato con i giovani nelle scuole. Abbiamo gestito il Cpr di Macomer con 34 rimpatri e affrontato l'arrivo in provincia di cittadini ucraini in fuga dalla guerra: sono 300 le persone ospitate nel nuorese e in Ogliastra che si concentrano soprattutto nella costa dove hanno lavorato quest'estate nell'attività alberghiera. La situazione più critica - ha osservato - resta la coltivazione e lo spaccio di marijuana, mentre sono diventati marginali i reati che hanno sempre contraddistinto questa zona come gli omicidi".

In aumento anche i casi di frodi online sia sul fronte dell'e-commerce che sul trading online:"Raccomandiamo i cittadini quando vengano colpiti da questi fenomeni di denunciare nell'immediatezza dei fatti in modo da rendere il nostro lavoro più efficace" ha rimarcato il responsabile della sezione operativa di sicurezza cibernetica Marco Cottu.

Importanti anche i numeri della Polizia Stradale :"Nel 2022 abbiamo impostato 36679 pattuglie di vigilanza e registrato 16.776 infrazioni effettuato, con 1417 patenti ritirate. 372 automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza in maggioranza nella fascia di età tra i 30 e 45 anni" ha detto il dirigente Leo Testa.



