Polizia: Angela Cannavale nuovo questore vicario a Cagliari - Sardegna

Originaria della provincia di Napoli, laureata in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, la dott.ssa Cannavale è il nuovo questore vicario della Questura di Cagliari.

Ha vissuto le sue prime esperienze professionali nei Compartimenti della Polizia Stradale della Campania e del Lazio, prima di svolgere servizio, dal 1997, nel Dipartimento della P.S., Direzione Centrale delle "Specialità".

La sua carriera è proseguita alla Questura di Roma, prima per tre anni in qualità di Funzionario addetto presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, poi come Dirigente del Reparto Scorte, fino al 2011, anno in cui le è stata assegnata la dirigenza del Commissariato Sezionale di P.S. "Flaminio Nuovo".

Dal 2013 ha svolto servizio nella Questura di Aosta con incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

E' ritornata a Roma nel 2015, dove è stata Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. "Fiumicino", del Commissariato di P.S. "Romanina" e dei Distretti di PS. di "Primavalle" e "Salario-Parioli".

Per tre anni di intenso lavoro, inoltre, è stata Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, sempre della Questura di Roma e dall'agosto 2021 Dirigente dell'Ufficio del Personale, prima di giungere nel capoluogo sardo.



Fonte: Ansa Sardegna