Polizia: Andreini nuovo comandante Reparto mobile Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GIU - Gianluca Andreini è il nuovo comandante del 13/o Reparto mobile "Sardegna". Il dirigente prende il posto della dottoressa Adriana Cammi, prima donna in Italia al comando di un Reparto mobile, che andrà a svolgere l'incarico di questore vicario a Oristano.

Per Andreini è un ritorno in Sardegna dove ha svolto gran parte della sua carriera. Nel 2002 è stato infatti dirigente del Commissariato di Carbonia e nel 2004 è passato alla Digos della Questura di Cagliari prima come responsabile della sezione investigativa e, dal 2009, dell'Antiterrorismo. Nel 2017 ha frequentato negli Stati Uniti la National Academy dell'Fbi a Quantico, conseguendo anche l'attestato in Criminal Justice Education presso l'Università della Virginia. Da gennaio del 2018 a Roma alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, si è occupato di contrasto al terrorismo internazionale di matrice jihadista.

Ha coordinato e condotto operazioni di polizia giudiziaria di importanza internazionali tra le quali quella che ha portato alla cattura in Siria e con il successivo rimpatrio in Italia di un foreign fighter italo marocchino arruolatosi nel Daesh. È stato promosso primo dirigente nel marzo scorso e da questa settimana è stato assegnato a Cagliari con il ruolo di nuovo comandante del Reparto mobile Sardegna. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna