Il calendario si potrà prenotare entro il 21 settembre, in diversi formati: da parete (8 euro) o da tavolo (6 euro). È sufficiente un versamento sul conto corrente postale 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità Etiopia”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’ufficio relazioni con il pubblico della Questura.

Le 12 tavole del calendario fotografano l’impegno quotidiano della polizia di Stato e sono un inno alle bellezze dell’Italia: le foto, infatti, sono state realizzate in giro per il bel Paese. I tesori ambientali e il patrimonio artistico d’Italia impreziosiscono le immagini che catturano il lavoro dei poliziotti.

L’obiettivo della nuova pubblicazione è quello di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e la natura. Ma c’è di più: anche quest’anno il ricavato delle vendite sarà destinato ad iniziative umanitarie dell’Unicef.

Fonte: Link Oristano

