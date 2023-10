Politiche per la famiglia, riconoscimento ai Comuni di Bosa, Busachi e Fordongianus

Bosa

Dall’assemblea a Nuoro la richiesta di un’Agenzia regionale

Bosa, Busachi e Fordongianus hanno ottenuto la certificazione di “Comune Family Friendly”, per l’attenzione rivolta alle politiche per la famiglia. In Sardegna, in totale, sono 29 i Comuni che fanno parte del Network Family, in provincia di Oristano c’è anche Ghilarza. Uno degli obiettivi delle politiche di benessere familiare è quello di garantire il sostegno, anche per combattere la denatalità e lo spopolamento.

“Il raggiungimento di questo risultato è vanto per il nostro Comune”, ha detto il sindaco di Bosa, Pier Franco Casula. “Una grande soddisfazione per l’amministrazione e per l’assessore di riferimento, per tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno contribuito e contribuiscono alla buona riuscita delle attività e dei progetti, in particolare per la responsabile dell’ufficio e le sue collaboratrici”.

Questo progetto è nato in Trentino e da subito ha visto Alghero quale Comune capofila in Sardegna. Venerdì scorso a Nuoro, in occasione della terza assemblea regionale del Network Family, sono stati premiati 14 Comuni. Erano presenti il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’assessore regionale delle Politiche sociali Carlo Doria, il presidente dell’Isre Stefano Lavra, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il direttore generale dell’Agenzia per la coesione sociale Luciano Malfer, il presidente del Consorzio Cidis Orbassano, la presidente Elfac Regina Maroncelli, i sindaci e gli assessori dei Comuni certificati e quelli in via di certificazione.

Promuovere la famiglia mettendo al centro il suo benessere è l’obiettivo strategico di un percorso virtuoso avviato in vari centri dell’isola. Sono tante le ragioni che incidono sulla denatalità, ma è necessaria la consapevolezza che sia necessario fare il massimo per invertire la rotta, partendo dalla necessità di una Agenzia regionale per la Famiglia anche in Sardegna, come insegna il Trentino. Questa la proposta scaturita dal convegno di Nuoro rivolta alla Regione, per fare rete e creare sistema tra tutti gli attori: Stato, aziende, territorio, sport e cultura.

“Oggi celebriamo tanti risultati del processo Family in Sardegna”, ha detto Giovanni Deiana, direttore generale per le Politiche sociali della Regione Sardegna, “le certificazioni dei nuovi Comuni amici della famiglia e la conclusione del master in Gestione delle politiche per il benessere familiare, che ha permesso di consolidare competenze tecniche nella tematica trattata, ma ha consentito anche la creazione di una squadra che sarà il primo supporto della Regione per assicurare processi di avanzamento in quest’area. Crediamo nel processo e riteniamo che il fattore umano sia ciò che determina la buona riuscita e il cambio culturale che metta la famiglia al centro”.

Il master ha visto tra le protagoniste anche la responsabile dell’area dei Servizi sociali e Politiche per la famiglia del Comune di Bosa, Angela Cao. Al termine degli interventi è stata annunciata la sede della convention del 2024: a organizzarla sarà Borutta.

La Regione Sardegna ha investito per sensibilizzare i Comuni isolani, siglando già nel 2018 il protocollo con la Provincia autonoma di Trento, volto allo scambio delle esperienze maturate e alla promozione e diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia. Importante il contributo del Comune di Alghero, che attraverso il suo Ufficio per le politiche familiari ha supportato e accompagnato le altre amministrazioni comunali dell’isola alla certificazione. Rilevanti le risorse previste a favore delle famiglie: 600 euro per bambino per i primi cinque anni di vita e 200 euro per l’accesso ai nidi per l’infanzia.

Lunedì, 16 ottobre 2023