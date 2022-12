Il presidente di Confartigianato Oristano, Tonino Sanna

“Oggi più che mai le nostre aziende hanno necessità di conoscere gli strumenti tecnici e finanziari messi a disposizione dall’Europa, così come è fondamentale capire gli indirizzi di sviluppo e di prospettiva che attendono il nostro comparto per i prossimi anni. Le destabilizzanti crisi internazionali, come la guerra in Ucraina, gli aumenti dei costi energetici e delle materie prime e la crisi climatica in corso ci impongono accurate riflessioni sulle mosse da intraprendere nel breve e medio periodo. Come organizzazione, siamo pronti a continuare a fare la nostra parte nell’assicurare il massimo supporto per tutte le imprese agricole”, ha concluso Tonino Sanna.

Sabato, 10 dicembre 2022