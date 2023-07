Politica sarda in lutto, morto l'ex sindaco di Selegas e consigliere regionale Franco Sergio Pisano

Politica sarda in lutto per la scomparsa, a 70 anni, di Franco Sergio Pisano, esponente politico dei Riformatori tra i più noti in tutta la Sardegna. Nato nel 1951, lascia la moglie e tre figli. Dal 1973 è stato responsabile delle sezioni degli Uffici del lavoro di Selegas, Pimentel e Samatzai. Nel 1975 consegue la laurea in Fisica, indirizzo nucleare. Ha insegnato per alcuni anni Elettrotecnica e Matematica nelle scuole superiori. Dal 1989 ha diretto la sezione circoscrizionale per l’Impiego di Senorbì. Nel 1972 prima esperienza politica, Pisano viene eletto consigliere comunale. Dal 1975 al 1997 e stato sindaco di Selegas. Nel 1999 si è propone come consigliere regionale ed è andato a ricoprire l’incarico di capo di gabinetto dell’assessorato regionale del Lavoro.

Nel 2001 è stato riconfermato sindaco di Selegas e consigliere regionale. Componente dell’esecutivo e del direttivo dell’ANCI Sardegna, ha ricoperto l’incarico di responsabile del settore Sanità, Lavoro e Politiche Sociali. Ha ricoperto anche alcuni importanti incarichi amministrativi fra i quali Assessore del 21esimo comprensorio della Trexenta e componente del Comitato di gestione e Comitato dei garanti. Da sempre in prima linea sulle attività referendarie e riformatrici condotte dal movimento dei Riformatori Sardi, l’ultima esperienza nel 2004 con l’ennesima conferma tra i banchi del Consiglio regionale.