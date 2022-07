Politica sarda in lutto, morto leader dell'Udc Giorgio Oppi - Sardegna

E' morto all'età di 82 anni il consigliere regionale dell'Udc Giorgio Oppi, storico leader del partito in Sardegna. Era ricoverato da alcune settimane in Rianimazione all'ospedale Brotzu di Cagliari per una pancreatite.

Decano dell'Assemblea sarda, è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1979. Ha ricoperto il ruolo di assessore alla Sanità nella XII legislatura (1999-2004), prima nella Giunta guidata da Mariolino Floris, poi in quella presieduta da Mauro Pili.

E' stato anche assessore all'Ambiente nella XIV legislatura (2009-2014), nella Giunta guidata da Ugo Cappellacci.

Oppi è stato eletto alla Camera dei deputati due volte, nel 2006 e nel 2008. Nella legislatura in corso era uno dei questori del Consiglio regionale, ruolo a cui ha sempre tenuto.

