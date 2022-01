Policlinico di Monserrato, bimbo di 20 giorni positivo al Covid ustionato prima del bagnetto del mattino. L’Azienda Ospedaliero Universitaria apre una indagine interna sul caso: il bimbo era ricoverato nel reparto di Neonatologia, è stato trasportato d’urgenza in aeroporto ad Elmas per essere trasferito e curato al Bambin Gesù di Roma. Il piccolo è rimasto scottato soprattutto alle gambe, e non sarebbe in pericolo di vita anche se c’è molta preoccupazione. Sarà la stessa Aou a compiere le prime verifiche per stabilire se ci sono delle responsabilità da parte di chi stava assistendo il bambino, già alle prese con il contagio del Coronavirus. Il bimbo è stato trasferito in un’ambulanza a pressione che poi è stata imbarcata su un C130J dell’Aeronautica militare, in volo sino alla capitale.

L'articolo Policlinico di Monserrato, bimbo di 20 giorni positivo al Covid ustionato prima del bagnetto: scatta un’inchiesta proviene da Casteddu On line.