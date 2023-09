Policlinico, arriva la conferma: “Infermieri, contratti non prorogati: gettati come scarpe vecchie”. Il triste annuncio di Gianfranco Angioni della Usb Sanità: “La Direzione Generale del Policlinico di Monserrato conferma ufficialmente che non verranno prorogati i contratti in scadenza il 30 Settembre. Una notizia vergognosa e raccapricciante che dimostra completa lontananza ai bisogni della salute. Oltre 40 figure professionali tra infermieri e OSS verranno gettati via come scarpe vecchie. Una notizia che ha letteralmente annullato le aspettative di decine di lavoratori e lavoratrici che durante l’emergenza Pandemica, sono stati esposti a turni massacranti e alle ripercussioni sia sulla sfera psicofisica che sociale.

La Direzione Generale dimostra completa incapacità a poter garantire la gestione organizzativa. È inammissibile che venga ufficializzata la mancata proroga dei contratti, in un lasso di tempo così breve, senza peraltro deliberare le nuove assunzioni che dovranno poi essere comunicate alle persone interessate. Possibile che non si riesca a comprendere che per poter garantire l’assistenza serve il personale? L’assessore alla sanità, se riesce, batta un colpo ed eviti questo disastro. Da parte nostra come USB Sanità ufficializziamo immediatamente lo stato di agitazione del personale, e siamo pronti a promuovere tutte le azioni di lotta per restituire il diritto al lavoro, alla salute e alle cure”, conclude Gianfranco Angioni.