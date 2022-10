La polenta incontra la scuola. Mercoledì ad Arborea più di trecento alunni della primaria e della scuola dell’infanzia hanno animato piazza Maria Ausiliatrice, nel segno di una tradizione che quest’anno si è rinnovata. In vista della Sagra in programma per la prossima settimana, la Pro loco ha offerto ai bambini polenta e polpette fritte, ciliegine di mozzarella e Dolce sardo della TreA.

Gli scolari attorno alla postazione su api e miele

Molto interesse anche per il laboratorio a cura dell’agriturismo Sa Tanchitta dedicato a sos cannisones, la pasta tipica di Ula Tirso, con una antica macchina per la pasta, ed infine il laboratorio di educazione alimentare con la ruota della stagionalità, a cura della nutrizionista Giulia Mugheddu.

Il Gruppo Donne della Pro loco al lavoro per accogliere i bambini

La Sagra della Polenta proseguirà per l’intera giornata di domenica 16, con gli stand per la distribuzione della polenta nella piazza Maria Ausiliatrice, e con il Raduno nazionale dei Polentari d’Italia. Previsti anche alcuni laboratori del primo evento di turismo esperienziale.

Fonte: Link Oristano

