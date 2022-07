Secondo la ricostruzione degli investigatori l’aggressione è avventa in due fasi. Dapprima i quattro, senza nessun motivo, hanno preso a calci l’auto della vittima che si era fermata a uno Stop. Poi l’auto è ripartita, si è di nuovo fermata a poca distanza e l’autista è sceso per verificare quali danni avesse subito la macchina. In quel momento, i quattro si sono di nuovo avvicinati e hanno colpito il ragazzo con calci e pugni. L’amico, atterrito, ha assistito all’aggressione dall’auto e ha chiamato il 113, a cui ha raccontato cosa stava succedendo.

I quattro, tutti 18enni di Cagliari, dovranno rispondere di lesioni in concorso. Il 30enne ha riportato ferite al volto, al collo e alla schiena guaribili in sette giorni.

Stava accompagnando al ristorante un suo amico disabile quando è stato aggredito, senza alcun motivo, da quattro ragazzi nel lungomare del Poetto. È questa la brutta avventura capitata a un 30enne cagliaritano che, il 26 giugno scorso, insieme a un suo amico, stava transitando in auto al Poetto per raggiungere un ristorante.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail