Poetto, lo schianto all’Ottagono e l’auto ribaltata: molta benzina sull’asfalto, una donna gravissima in codice rosso. Ecco gli sviluppi sul bruttissimo incidente al Poetto: momento di grandissima paura e una donna in gravi condizioni.

Incidente stradale avvenuto sul lungomare Poetto, tre autovetture coinvolte, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta alle 18 circa, sul Lungomare Poetto all’altezza dello stabilimento balneare Ottagono, per incidente stradale, dove per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre autovetture di cui una si è ribaltata sulla sede stradale. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale anche a causa di una grossa perdita di benzina. In tutto risultano quattro gli occupanti dei veicoli, di cui due donne ferite: una è stata stata trasportata in ospedale in codice rosso dai sanitari inviati dal Servizio Territoriale di Emergenza del 118, per un’altra donna solo lievi ferite. Per gli accertamenti e i rilievi di legge, presente sul posto la Polizia Locale di Cagliari.

L'articolo Poetto, lo schianto all’Ottagono e l’auto ribaltata: molta benzina sull’asfalto, una donna gravissima in codice rosso proviene da Casteddu On line.