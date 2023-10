Poesia a mutetus e arrepentina: ad Arcidano un corso, via alle iscrizioni

Arcidano

Sabato l’incontro di presentazione, con amministratori, esperti e cantori

Dieci lezioni per imparare la poesia improvvisata a “mutetus” e a “s’arrepentina” secondo le pratiche tradizionali. È quanto prevede il corso “Poetas de Campidanu”, promosso ad Arcidano.

L’incontro inaugurale è in programma sabato prossimo, 14 ottobre, alle 17, nel Centro di aggregazione sociale di viale Repubblica.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco del paese Davide Fanari, dagli assessori alla Cultura del Comune di Arcidano Viviana Pili e dal collega di Terralba Micro Pinna e dal consigliere regionale del paese Emanuele Cera.

Seguiranno le relazioni dell’etnomusicologo Ignazio Murru e l’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau.

Ci sarà anche spazio per lo spettacolo con le cantate a s’arrepentina con esempi di esòrdiu a tema di Efisio Caddeo di Furtei, Giampaolo Nuscis di Tramatza, Alberto Atzori di Sardara, accompagnati dalla fisarmonica di Giuseppe Pintus di Seneghe.

Per informazioni e iscrizioni al corso si possono contattare Alberto Atzori (349.6136485 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), Giampaolo Nuscis (334.8408008 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), Giuseppe Caddeu (348.1534382) e Daniela Fenu, dell’associazione Orientare (070/6670168 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Il corso è promosso dall’associazione culturale Arrepentina e mutetus, con l’associazione Orientare, il Comune di Arcidano, il sostegno della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con “Labimus: Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica” dell’Università di Cagliari.

