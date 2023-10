Poche gocce di pioggia e primi allagamenti a Carbonia: disagi in corso Iglesias e via Lubiana

La tanto attesa pioggia sembra essere arrivata, almeno se si osservano alcune strade del centro della città del Sulcis Iglesiente: in realtà i veri e propri temporali che, generalmente, caratterizzano le giornate autunnali, per il momento sono solo dei brevi temporali ma tanto è bastato per mandare in tilt il traffico, per poco tempo, per fortuna. Operai subito al lavoro per far defluire l’acqua e permettere alle automobili di transitare agevolmente, immancabili i commenti dei cittadini che sui social scrivono: “Appena ha iniziato a piovere si è allagata la strada, menomale che ha piovuto poco”.