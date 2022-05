Pnrr: Solinas, Sardegna tagliata fuori in ambito ferroviario - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Il gap infrastrutturale della Sardegna rispetto alle altre regioni riguarda in gran parte l'ambito ferroviario. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Christian Solinas, ascoltato oggi in audizione in commissione Lavori pubblici del Senato.

Lo svantaggio, ha precisato, "non è stato alleviato dai finanziamenti del Pnrr che risulta essere l'ennesima occasione sottratta allo sviluppo dell'Isola". Infatti, ha aggiunto Solinas, "gli interventi proposti dalla Regione nelle diverse sedi istituzionali impegnate nella redazione del piano hanno ricevuto un limitatissimo accoglimento: la Sardegna sarà beneficiaria solo di un finanziamento da 130 milioni che copre solo in parte l'atteso raddoppio Decimomannu-Villamassargia pari a 30 km".

Inoltre, "nel Pnrr non risultano finanziati ulteriori interventi di raddoppio chiesti sulla San Gavino-Oristano, né tanto meno alcuno degli interventi di elettrificazione della rete richiesti dalla Regione". Il governatore ha poi ricordato che "un capoluogo di Provincia, Nuoro, non è toccato dalla rete ferroviaria nazionale". Ebbene, una delle schede prevedeva un progetto per ricongiungere la sede di Nuoro con il resto rete, ma non è stato accolto".

Domani in Consiglio regionale sarà discussa la mozione delle opposizioni sul Pnrr che impegna il governatore Solinas ad assumere tutte le iniziative più opportune per promuovere l'elaborazione di un Piano Complementare al Pnrr per l'Isola.

