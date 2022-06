Pnrr: Solinas, Einstein Telescope progetto bandiera Sardegna - Sardegna

Einstein Telescope è uno dei progetti finanziati dal Pnrr su cui il presidente della Regione Sardegna crede di più. "E' un progetto bandiera che può restituire al centro della Sardegna e all'intera Isola un ritorno enorme in termini di attrattività culturale e scientifica", ha spiegato Christian Solinas intervenendo a Cagliari alla 22esima tappa dell'iniziativa "Italia domani - Dialoghi sul Pnrr", presenti anche i ministri Massimo Garavaglia ed Elena Bonetti. In generale, ha aggiunto il governatore, "crediamo tanto nei progetti che tendano a dare l'immagine di una Sardegna come terreno favorevole per l'incubazione della ricerca e dello sviluppo, e quindi a dare un attrattore in più rispetto a quello tradizionale del Turismo".

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti, Solinas ha chiarito che "è necessaria una semplificazione forte delle procedure, una sburocratizzazione che consenta di mettere in campo i progetti, spendere le risorse e dare lavoro e restituire valore al territorio". Il presidente ha poi criticato la scelta del Governo di partire con bandi riservati ai Comuni. Questo perché "si crea oggettivamente una disparità tra i grandi Comuni che hanno strutture più adeguate a elaborare progettazioni, e i piccoli con pochi dipendenti e l'onere del quotidiano che hanno sicuramente necessità di un aiuto maggiore. Su questo la Regione farà la sua parte".

Proprio per sostenere le amministrazioni comunali è stata istituita dalla Regione una cabina di regia che, con il supporto delle Università, fornirà aiuto ai Comuni o alle aggregazioni di Comuni, già destinatari di ulteriori strumenti - in aggiunta a quelli nazionali - messi in campo sempre dalla Regione per agevolare le attività. Per esempio, il Fondo progettazioni del valore di 40 milioni di euro (introdotto con l'ultima manovra per anticipare ai Comuni le risorse necessarie utili a portare avanti tutte le fasi della progettazione), oltre ai 5 milioni di euro come assistenza tecnica messi in campo per supportarli nelle fasi amministrative, comprese quelle di spendita e certificazione.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna