Pnrr, richiesti dai Comuni del Terralbese cinque milioni per la riqualificazione nei centri urbani

Terralba Cosa si intende realizzare ad Arcidano e Uras Cinque milioni di euro per la riqualificazione di aree all’interno del nucleo urbano. È questo il finanziamento richiesto dai cinque comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, riuniti in forma associata. La domanda è stata inoltrata stamane al ministero dell’Interno dal Comune di Terralba, comune capofila dell’intervento. Il finanziamento sarà poi suddiviso in base al numero della popolazione residente di ogni singolo comune associato. È rientrante nelle erogazioni del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), in base alla legge n. 234/2021 “Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”. Le amministrazioni dei singoli comuni hanno già definito il programma di utilizzo dei fondi. «Abbiamo ipotizzato di destinare la quota alla riqualificazione dello spazio antistante alla scuola media e alla casa di riposo in via Eleonora d’Arborea», afferma il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Davide Fanari. «Al momento, abbiamo stimato che l’importo del finanziamento sia superiore a quello che dovremmo spendere per quell’area da riqualificare. Se confermato, potremo intervenire in altri punti del paese».

Il sindaco di San Nicolò d'Arcidano Davide Fanari

«Abbiamo fatto un quadro economico e in base alla popolazione a Uras spetta un finanziamento di 622mila euro che intendiamo destinare a riqualificare la piazza di Santa Maria Maddalena, via Roma e via Vittorio Emanuele. Per i lavori in piazza di chiesa ci sarà un concorso di idee», spiega la sindaca di Uras Anna Maria Dore.

La sindaca di Uras Anna Maria Dore

Venerdì 29 aprile 2022

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/29/pnrr-richiesti-dai-comuni-del-terralbese-cinque-milioni-per-la-riqualificazione-nei-centri-urbani/