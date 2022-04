Pnrr: Quartu S. Elena punta su un parco sportivo polivalente - Sardegna

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 22 APR - Dopo Is Arenas, il Comune di Quartu punta su Sa Forada per tornare ad essere a pieno titolo "città dello sport". L'Amministrazione si candida all'ottenimento di 5,5 mln complessivi di risorse Pnrr stanziate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio sul capitolo "Sport e Inclusione Sociale" con tre grandi progetti di riqualificazione e rigenerazione sulle aree dei vecchi impianti di Sa Forada e Pitz'E Serra.

L'idea per Sa Forada è quella di un vero e proprio "Parco Sportivo" polivalente, su un'area di oltre 26 mila metri quadri suddivisa in due "cluster" di intervento, dove poter praticare diverse discipline sportive e all'aria aperta in sinergia con l'attiguo impianto del Velodromo (sul quale è in corso una manutenzione straordinaria finanziata con fondi FSC 2014/2020).

In particolare, per il "Cluster" Parco Sportivo Sa Forada 1, si prevede un intervento per realizzare un campo di calcio in erba sintetica e strutture di servizio connesse, un campo polivalente nell'area adiacente al campo principale (Volley, Basket) e un campo da calcio a 7; Nell'impianto polivalente nascerà il nuovo pattinodromo con servizi annessi e ci sarà una nuova area verde connessa all'impianto fra il Parco Sportivo 1 e 2, dove potranno essere collocati due o più tavoli da tennistavolo adatti alla pratica della disciplina pongistica da parte dei diversamente abili.

Verrà poi ristrutturato il pallone geodetico per ospitare la ginnastica artistica, pallavolo e pallacanestro. Vi è infine un terzo progetto riguardante la realizzazione di un bocciodromo attrezzato ed annessa area verde a Pitz'E Serra.

L'intervento appena presentato andrebbe a rafforzare ulteriormente gli sforzi di Quartu che vuole tornare ad essere sempre più "città dello sport", dopo la conferma dell'arrivo dei fondi dal Piano Integrato della Città Metropolitana del progetto di completamento infrastrutturale del compendio di Is Arenas (sa Cora), con annessa riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi, anch'esso finanziato con 2,6 mln fra risorse comunali e fondi Pnrr. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/22/pnrr-quartu-s.-elena-punta-su-un-parco-sportivo-polivalente_db4e4c1d-ff29-4f6f-819c-326672c61a95.html