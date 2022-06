Pnrr: oltre 700 mln per la città metropolitana di Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, rivoluzione verde e promozione delle capacità produttive locali legate alla filiera agricola ed enogastronomica. Su queste tre linee sono direzionati i fondi del Pnrr per la Città Metropolitana di Cagliari. L'ha illustrato il sindaco Paolo Truzzu intervenendo a Cagliari alla 22esima tappa dell'iniziativa 'Italia domani - Dialoghi sul Pnrr', alla presenza dei ministri del Turismo e delle Pari opportunità, Massimo Garavaglia ed Elena Bonetti, del presidente della Regione Christian Solinas e di Alessandro Aresu, consigliere del presidente del Consiglio Mario Draghi.

In tutto sono a disposizione 430 milioni per la Città Metropolitana e 330 solo per il Comune di Cagliari. Quindi 760 milioni complessivamente per il capoluogo e i 17 Comuni della Città metropolitana: risorse separate rispetto all'1,4 mld destinato alla Regione. "Nel 2026, quando i progetti dovranno essere portati a termine, mi immagino una Cagliari più verde, con una dotazione di infrastrutture migliore e che magari sia riuscita a colmare alcuni dei gap sociali che oggi ci portiamo dietro", ha dichiarato il sindaco, precisando che "sia il Comune che la Città Metropolitana hanno pianificato in funzione e in virtù del Pnrr".

Ecco alcune voci di finanziamento: 108,5 milioni per rinnovo flotte dei bus e trenini verdi, oltre undici milioni per la valorizzazione verde urbano, 132 milioni per lo sviluppo della rete portuale, quasi 160 milioni per reti e stazioni ferroviarie, oltre cento milioni per la riqualificazione dei mercati civici (31 milioni solo per San Benedetto), quasi 13 milioni per la messa in sicurezza delle scuole, quasi 14 milioni per servizi sociali e marginalità sociale, 57 milioni per la rigenerazione urbana (compreso la riconnessione del quartiere Sant'Elia alla città). (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna