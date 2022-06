Pnrr: Garavaglia, puntare al podio sugli arrivi del turismo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - "L'Italia è prima al mondo come destinazione turistica nei desideri dei viaggiatori, ma poi si rivela quinta per numero di arrivi. Il nostro obiettivo è arrivare al podio". Lo ha spiegato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a Cagliari per la ventiduesima tappa dell'iniziativa "Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza". A suo dire, "il nostro Paese ha i numeri ma evidentemente non si è applicato abbastanza in questo settore". Il Pnrr è la chiave per riuscire a risalire la classifica. "Le misure si poggiano su due pilastri - ha chiarito - digitalizzazione e innovazione digitale, dove abbiamo necessità di fare un salto quantico, e sostenibilità e qualità delle strutture ricettive".

Per quanto concerne il digitale, il ministro ha ricordato che "stiamo investendo sul portale Italia.it", ma soprattutto "a ottobre arriverà la app". In pratica, "noi mettiamo a disposizione la cornice, ma il quadro lo dovete dipingere voi.

E' la singola realtà territoriale che deve riempire di contenuti il portale e soprattutto l'applicazione. Amministratori e sindaci devono riempirla di contenuti".

Quanto alle strutture ricettive, c'è un problema: "Ne abbiamo tantissime ma non di grandissima qualità salvo eccezioni. Quindi con i fondi del Pnrr spingiamo per la ristrutturazione delle strutture dal punto di vista dell'efficienza energetica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche". Un passaggio anche sulla destagionalizzazione: "Dobbiamo allargare l'offerta nel tempo e nello spazio: questo significa sostenibilità".

