Oristano

Contestazioni e proposte in due documenti

Avevano già fatto sentire la loro voce a ottobre dell’anno scorso, quando era stata decisa la soppressione della struttura semplice di Pneumologia dell’ospedale San Martino e il trasferimento dei medici al Reparto Medicina e ora che anche l’ultimo specialista in servizio a Oristano ha presentato le dimissioni, si riaccende la protesta del Comitato per la Salute della Provincia di Oristano e dell’associazione Ex Esposti Amianto.

Il Comitato per il diritto alla Salute della Provincia di Oristano punta il dito sui responsabili della sanità e in un documento afferma che “deve prendere atto della sua incapacità e andare a casa, chi non è stato in grado negli anni di risolvere problemi così gravi, pestare i piedi perché in Sardegna venisse aumentato il numero degli iscritti in Medicina e alle Professioni Sanitarie, chi non ha bandito i concorsi per Area stabilizzando il personale e adducendo come scusante “a Oristano non vuol venire nessuno”, chi non ha incentivato le persone a rimanere, chi non garantisce ai cittadini neppure i livelli essenziali di assistenza”.

Nella stessa nota il Comitato ricorda come “nella provincia di Oristano con i suoi 165000 abitanti, la cronica carenza di personale sanitario, mai sostituito, la mancata programmazione e incentivazione perché il posto di lavoro diventi appetibile, determinerà la chiusura della struttura semplice della pneumologia, dove nell’ultimo anno si sono persi ben quattro pneumologi, giovani e preparati. Si è cercato di mettere una pezza con un contratto libero professionale, due volte alla settimana, all’ex responsabile della struttura”.

“Ma sono migliaia i pazienti in trattamento che necessitano periodicamente di visite, spirometrie, controlli agli ex esposti amianto, test diagnostici per l’asma bronchiale”, si legge ancora nel documento. “E in tutto questo disastro ospedaliero, non dimentichiamoci del territorio dove da quasi 3 anni, con il pensionamento della pneumologa, nessuno dei pazienti della Asl 5 ha più fatto, a domicilio, una visita o un emogas, analisi indispensabile per pazienti tracheostomizzati, con Sla o con broncopatie croniche ostruttive. Senza parlare della difficoltà nella prescrizione dell’ ossigenoterapia, appannaggio del pneumologo o dell’ anestesista”.

L’associazione Ex Esposti Amianto, che rappresenta circa 150 ex lavoratori e le loro famiglie, attraverso il suo presidente Giampaolo Lilliu, dal canto suo manifesta preoccupazione sul previsto “ridimensionamento della struttura della Pneomologia dell’ospedale San Martino di Oristano a causa di dimissioni e trasferimento del personale medico. Ipotesi che, se confermate, metterebbero a serio rischio l’assistenza sanitaria a migliaia di pazienti con patologie respiratorie tra cui gli ex esposti amianto, soggetti a sorveglianza sanitaria periodica”.

Nel documento diffuso dall’Associazione Ex Esposti Amianto si denuncia quindi “la volontà di smantellare un settore ospedaliero come quello della Pneumologia oristanese, un settore considerato da 27 anni un’eccellenza dalla sanità Nazionale, e più volte motivo di esempio in vari sistemi sanitari regionali in merito al protocollo regionale di sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto “.

Sulla vertenza sanitaria sarda e oristanese in particolare l’associazione afferma che le decisioni di “chi amministra a tutti i livelli la sanità sarda sono dettate da una incapacità manageriale e professionale che ha come unico obbiettivo l’interesse di poltrone e stipendi e l’esigenza di far quadrare numeri politici nell’interesse dei partiti”. L’associazione conclude quindi affermando che “Nel disinteresse totale dei bisogni vecchi e nuovi per una vita sociale dignitosa dei cittadini sardi si sono creati due poli sanitari del Nord e del Sud Sardegna, dove maggiormente sono rivolte le risorse sia della sanità pubblica che per quella privata”.

Dall’associazione Ex Esposti Amianto infine un’esortazione perché nelle prossime manifestazioni di protesta si pensi a “ forme diverse di mobilitazioni unitarie più incisive capaci di coinvolgere tutti i cittadini a partire dai giovani che devono diventare protagonisti del loro futuro” e perché si trovi “il coraggio di individuare e denunciare le responsabilità politiche che hanno nomi e cognomi”.

Lunedì, 25 aprile 2022