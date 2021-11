Oristano

L’Associazione ex esposti dopo un incontro con il dott. Sergio Pili: “Vigileremo sui tempi”

Il servizio di Pneumologia all’ospedale “San Martino” non sarà chiuso e potrà contare su un organico di 4 medici pneumologi a tempo pieno. Lo ha assicurato il direttore dei presidi ospedalieri della Assl oristanese, Sergio Pili, durante un incontro con una delegazione dell’Associazione regionale ex esposti amianti, guidata dal presidente Giampaolo Lilliu.

“Il dottor Pili ha anche assunto l’impegno di promuovere in tempi brevi un incontro tra i servizi coinvolti nella gestione della sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all’amianto, come previsto dal protocollo regionale”, riferisce Lilliu in una nota. “Sarà istituita una cabina di regia permanente, che prevede la presenza dell’associazione, per garantire e migliorare il servizio di prevenzione”.

La sorveglianza sanitaria per i pazienti che sono stati esposti alle fibre di amianto è regolamentata da un protocollo sanitario regionale, che prevede ruoli e compiti dei servizi sanitari territoriali, definendo – nel caso di Oristano – la collaborazione tra il servizio di Pneumologia con il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della Assl 5 e il coordinatore sanitario regionale.

Nell’incontro con il dottor Pili – chiesto con urgenza dopo le notizie sul rischio di chiusura della Pneumologia – l’Associazione ex esposti ha elencato i punti critici dell’attuale sorveglianza sanitaria e in particolare tempi e modalità delle prestazioni specialistiche del servizio. Criticità sicuramente aggravate dalla pandemia di Covid-19, riconosce l’associazione, ma causate soprattutto “dall’organico ridotto del personale medico del servizio di Pneumologia e dello SPreSAL”.