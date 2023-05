Playoff serie B: andata semifinali, Cagliari-Parma 3-2 - Sardegna

Il Cagliari vince in rimonta la gara di andata della semifinale playoff di serie B.

Tre a due i il risultato finale per la squadra di Ranieri. Decisivo, dopo lo zero a due nel primo tempo firmato da Benedyczak e Sohm l'ingresso in campo di Luvumbo. L'attaccante angolano ha realizzato al 68' il gol al volo di destro (non è il suo piede) che ha riacceso le speranze del Cagliari. All'85' sempre lui ha causato il rigore poi trasformato da Lapadula. Tre minuti più tardi è stato il protagonista del gol del sorpasso, ancora di destro.

L'accesso alla finale si deciderà sabato al Tardini con il Parma che deve vincere, anche con un solo gol di scarto.

Bene la squadra di Pecchia del primo tempo: giusto il parziale di due a zero. Ma poi, dopo l'uscita di Buffon, gli ospiti hanno perso mordente e hanno smesso di giocare, pensando più a perdere tempo.

E invece è entrato in partita il Cagliari. Che, colpo su colpo, ha ribaltato il risultato sino all'apoteosi finale.

Fonte: Ansa Sardegna