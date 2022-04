Terralba

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune e il sostegno della cooperativa di gestione rifiuti Concordia

Terralba si prepara alla giornata nazionale di raccolta dei rifiuti promossa da Plastic Free, l’associazione nazionale di volontariato che dal 2019 si impegna a sensibilizzare su un consumo sempre più ridotto della plastica, materiale altamente inquinante, nocivo per l’ambiente e difficile da smaltire. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, è per domenica prossima 10 aprile alle 10:15, nei giardini di piazza John Fitzgerald Kennedy.

Sarà un’ora e mezzo di pulizia delle strade, provvisti di buste e guanti messi a disposizione dalla cooperativa Concordia, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti solidi urbani del Terralbese.

Per partecipare all’evento, basterà iscriversi sul sito web di Plastic Free, inserendo i propri dati. Poi, cliccare su “partecipa” agli eventi in programma nell’apposita sezione del sito dell’associazione di volontariato. Sarà tuttavia possibile iscriversi alla raccolta direttamente sul posto, senza prenotazione online.

Patrizia Arminante, referente territoriale di Plastic Free, organizza l’evento a Terralba: «Raccoglieremo rifiuti, dalla plastica al vetro e metalli, individuando alcune vie, muniti di sacchi e guanti che ci dà la Concordia”, anticipa. “In accordo con la cooperativa li metteremo in un luogo che ci verrà indicato, il giorno dopo verranno ritirati dalla società».

Il coinvolgimento della Concordia, il patrocinio del comune di Terralba e il media partner Un-University sono importanti per la realizzazione della manifestazione. «Il mio interesse principale è che i rifiuti vengano smaltiti correttamente», precisa la responsabile di Plastic Free, dalla quale giunge un auspicio: superare il numero di partecipanti raggiunto lo scorso settembre, in occasione della prima edizione a Terralba targata Plastic Free: «Eravamo una decina, abbiamo raccolto circa 350 chili di rifiuti. Non solo rifiuti di tutti i giorni, ma anche materiali come gomme delle automobili, che abbiamo trovato in un parco»

«Io penso che piano piano, arriveremo in tanti, nella speranza di cambiare le abitudini delle persone. C’è bisogno di far qualcosa e di dare l’esempio ai giovani. Mi auguro che quest’anno l’iniziativa raggiunga più persone possibili, ma se saremo in pochi faremo un bel lavoro. Io stessa quando sono in compagnia con qualcuno e indipendentemente dalle giornate di Plastic Free raccolgo mediamente sei sacchi».

Patrizia Arminante, che lavora in un’erboristeria del centro di Terralba, è da sempre attenta ai temi green. Quando può va a raccogliere i rifiuti sulle spiagge di Arborea insieme alla figlia, che nonostante la sua piccola età ha già compreso che per cambiare il mondo bisogna agire al più presto. Per questo, la donna invita i genitori a portare con sé i propri bambini in piazza Kennedy: «Si divertiranno, seguiranno l’esempio dei più grandi».

Mercoledì 6 aprile 2022