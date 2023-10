Planargia e Montiferru senza internet e telefono: “Un disservizio intollerabile”

Bosa

Il consigliere regionale Alfonso Marras chiede a Infratel un intervento risolutivo

“Le ripetute e continue interruzioni della linea telefonica e internet che recentemente hanno interessato la Planargia e il Montiferru non possono essere ulteriormente tollerate”. Il consigliere regionale Alfonso Marras ha depositato ieri un’interrogazione urgente all’assessore degli Affari generali: chiede in particolare alla direzione dell’Innovazione tecnologica che “si attivi con la massima sollecitudine per la risoluzione definitiva e tempestiva di un problema anacronistico e gravemente dannoso sotto diversi profili”.

“Non è più ammissibile che nel 2023 vi sia un intero territorio in cui ai cittadini viene negato il diritto di poter comunicare attraverso il servizio di telefonia mobile, rendendo impossibile stabilire qualunque collegamento, voce o dati, compresi i servizi di emergenza”, commenta Marras.

“Troppo spesso, nel corso degli ultimi mesi, la copertura della rete per la telefonia mobile ha presentato problemi: il segnale, infatti, è stato totalmente assente per intere giornate e soprattutto per il principale gestore telefonico (Tim), che copre la gran parte delle linee telefoniche e internet della nostra zona”, spiega ancora Alfonso Marras, che precisa: “Ho segnalato come innumerevoli siano stati i disagi e danni arrecati alla cittadinanza e al sistema produttivo e sanitario, che hanno dovuto bloccare completamente ogni loro attività per intere giornate”.

“La possibilità di effettuare telefonate non è solo una questione di comodità o una necessità per coloro che utilizzano il cellulare e la rete internet per motivi lavorativi, sanitari e personali, ma rappresenta soprattutto una questione di sicurezza: nel caso di situazioni di emergenza, infatti, l’utilizzo del cellulare può essere fondamentale per salvare vite umane”, continua il consigliere regionale.