Norbello

Un documento dei consiglieri comunali difende la bontà del progetto

I consiglieri comunali di Norbello hanno diffuso un documento sul bando per la gestione del locale che il Comune sta ristrutturando nei pressi del municipio e dovrebbe diventare una pizzeria/trattoria. Ecco il testo: solo in parte risponde anche all’articolo che abbiamo pubblicato ieri, che sicuramente non offendeva nessuno e tantomeno voleva “spargere odio e bugie”.

—-

Sono apparse sui social e sulla stampa online alcune dichiarazioni di persone che, pur vantandosi di non essere residenti a Norbello, continuano a spargere odio, rancore e bugie volte a screditare l’amministrazione comunale. L’ultimo bersaglio è stata la nuova trattoria/pizzeria.

Accettiamo, da parte di tutti, le riflessioni su alcuni vincoli presenti nel bando di gara, forse troppo stringenti per il periodo attuale, e ci stiamo adoperando per modificarli. È invece inaccettabile e deplorevole andare a raccontare frottole su locali sovradimensionati, presunti costi di gestione elevati senza neanche sapere di cosa si parla o invenzioni simili, e offendere il lavoro del progettista parlando di deturpazione del locale.

Tale comportamento, l’ennesimo, è mirato esclusivamente a screditare l’amministrazione e a tentare di creare dubbi artificiali su quella che è e resta una grande opportunità di lavoro. Non è un’occasione da poco dare in gestione un locale pronto, con tutta la dotazione e gli arredi essenziali, alla cifra irrisoria di 300 euro mensili.

L’Amministrazione comunale, al completo, difende la bontà dell’idea e il lavoro del progettista, che è stato eseguito con professionalità e correttezza architettonica. Condanniamo il comportamento di chi, ancora una volta, invece di proporsi democraticamente ad amministrare e a fare qualcosa per il paese, si adopera per spargere odio e bugie, tentando di riportare nel paese un clima di rancore e divisioni. Tra l’altro aggiungendo elementi finti, come sovradimensionamenti, fantomatici costi e altre invenzioni, idonei a scoraggiare eventuali interessati all’opportunità di occupazione.

Tutto questo non è volere il bene del paese ma solo tentare di fare del male. Ed è grave che sia fatto diffondendo notizie false.

La prossima settimana uscirà il nuovo bando, con le correzioni necessarie, perché ammettiamo di poter aver sbagliato alcune valutazioni, visti i tempi attuali. Valutazioni che erano comunque finalizzate a incentivare la qualità dei prodotti, la diversificazione della proposta e l’utilizzo della filiera corta e dei prodotti del territorio.

Purtroppo la crisi attuale rende questo intento più complicato e gravoso per chi gestirà la struttura: le modifiche al precedente bando terranno conto di questo, senza intaccare la finalità e il tema del progetto, funzionale a un discorso più ampio legato a importanti realtà culturali locali già esistenti.

Ma il risultato sarà raggiunto, sempre per il bene del nostro paese, per il quale lavoriamo ogni giorno. Con la speranza che questo e gli altri tentativi di dare opportunità di occupazione anche ai giovani del territorio, attraverso la realizzazione di nuovi servizi, vadano a buon fine.

Avremmo preferito fare a meno di inviare questa comunicazione perché abbiamo deciso da tempo di concentrarci sul lavoro per il paese, ignorando le cattiverie, ma abbiamo il dovere di difendere la professionalità di chi ha lavorato al progetto e di tutelare il nuovo locale da invenzioni che possono solo fare del male ingiustamente alla nuova attività. Questa comunicazione viene effettuata con dispiacere e solo per questi motivi.

Matteo Manca, Daniela Schirra, Giacomo Angioni, Simona Mele, Fabrizio Mele, Fabio Deriu, Eleonora Manca, Marco Mele, Maria Chiara Piras, Fabiana Medde, Gianluca Angiulli, Davide Onida, Andrea Carta

Giovedì, 13 ottobre 2022