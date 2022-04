Pizzaiolo morto a Selargius, lacrime a Castiadas per Fabio Deidda: “Addio a un uomo buono e generoso”

Il cordoglio per la morte di Fabio Deidda, il pizzaiolo 46enne stroncato da un infarto due sere fa in un campetto di calcio a Selargius, “supera” i confini cagliaritani e arriva, immancabilmente, anche nella sua città natale, Castiadas. È da lì che, più di vent’anni fa, Deidda era partito per iniziare una nuova vita, quella del ristoratore, a Cagliari, nella sua pizzeria “Gustidea” di via XX Settembre. Oggi, alle sedici, il funerale nella chiesa di via Zagabria a Cagliari, poi la sua bara sarà portata sino al cimitero di Castiadas. La scomparsa improvvisa del pizzaiolo ha gettato nello sconforto anche tutti i suoi compaesani, con in testa il sindaco Eugenio Murgioni.

“La comunità si stringe al cordoglio della famiglia per la prematura e inaspettata perdita del caro Fabio Deidda. Di fronte a eventi simili non ci sono parole per descrivere il dolore e il dispiacere che si prova, né si può immaginare la profondità sofferenza che in questo momento affligge i familiari più stretti, del tutto impreparati a non vedere più e non poter più abbracciare il loro amato Fabio. Ci mancherà la sua presenza e mancherà soprattutto alla moglie Dorina e alla piccola Elisa, ai genitori Antonio e Maria Luisa e la sorella Francesca che non avrebbero mai pensato di dover rinunciare così presto all’amore del giovane papà. Lo porteremo nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua bontà, generosità e per la sua infinita dedizione al lavoro e alla famiglia”, afferma il primo cittadino di Castiadas. “Da parte di tutta la comunità e a nome dell’amministrazione porgo le più sentite condoglianze e a tutti i cari e familiari. Al caro Fabio il più triste dei saluti, l’ultimo”.