A fare la differenza nel viaggio verso il successo è stato il mix tra la pizza e gli ingredienti tipici della Sardegna: dai culurgiones al nero di seppia passando per la bottarga. Il perfetto legame ha stregato la giuria che ha incoronato la pizzaiola cagliaritana come la legittima vincitrice della competizione.

“Per la città di Cagliari e per la nostra Amministrazione – il commento di Stefania Loi – non può che essere un motivo di grande orgoglio sostenere un’ambasciatrice delle eccellenze isolane come Emiliana Scarpa. Successi come questo ci permettono di proiettarci a livello non solo nazionale ma soprattutto internazionale”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail