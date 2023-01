Pizza Day: Alghero al top in Italia per le pizze a domicilio - Sardegna

Alghero è la la città italiana dove sono state consegnate più pizze a domicilio. Al secondo posto Fossano (Cuneo) e Città di Castello (Perugia). Lo rileva l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna che ha rielaborato i dati di una nota piattaforma di consegna ordini a domicilio.

Nel corso del 2021 gli ordini di pizza sono cresciuti del 70% rispetto al 2020. Tra i gusti preferiti, la classica margherita si conferma la regina delle pizze. Amata per l'essenzialità degli ingredienti, la tradizione e la semplicità nel gustarla, la classica pomodoro e mozzarella è in testa alle preferenze degli italiani.

Seguono la diavola e la capricciosa, rispettivamente al secondo e terzo posto. In quarta posizione la marinara, mentre la margherita con mozzarella di bufala si colloca quinta. Seguono alcuni grandi classici come la Napoli, la wurstel e patatine, tanto amata soprattutto dai più piccoli, e la 4 formaggi.

Chiudono classifica la salsiccia e l'ortolana.



Fonte: Ansa Sardegna