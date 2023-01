Cabras

L’amministrazione Abis attende la risposta da Roma su una richiesta di finanziamento

Il Comune di Cabras punta a potenziare il sistema di videosorveglianza attivo nel centro abitato e nella frazione di Solanas, estendendolo anche a Funtana Meiga, Is Arutas e Mari Ermi. Poco più di un anno fa l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis aveva attivato il nuovo impianto, realizzato in conformità al programma regionale “Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza – Fase 2”, con 14 postazioni di ripresa. In totale però le telecamere in sono 32 e i siti monitorati 26.

Recentemente il Comune ha partecipato per il terzo anno di fila a un bando pubblicato dal Ministero dell’Interno, con la speranza di riuscire a farsi cofinanziare il completamento delle opere. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il potenziamento della videosorveglianza, per un importo complessivo di 56.300 euro, di cui 45.800 per i lavori e altri 10.800 a disposizione.

Se il finanziamento dovessearrivare, l’amministrazione potrebbe installare altre 22 telecamere e monitorare 11 siti. Sono interessate dall’ampliamento dell copertura via Dante e piazza Azuni, nel centro storico del paese, ma anche piazza Stagno, viale Repubblica, piazza Giovannino Zucca, via Trieste, i giardini di corso Europa e i giardini di via Colombo. E ancora, le coste di Funtana Meiga, Is Arutas e Mari Ermi.