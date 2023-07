Più ristoranti e meno negozi al dettaglio: ecco come cambia il commercio in provincia di Oristano

Oristano

L’analisi della direttrice di Confcommercio: “Le persone riscoprano i negozi sotto casa”

In provincia di Oristano crescono le attività di ristorazione e servizi, ma soffre il commercio al dettaglio. È il quadro che emerge alla vigilia dell’inizio della stagione estiva dei saldi, che partiranno domani , giovedì 6 luglio.

“Nell’area di Confcommercio Oristano”, evidenzia la direttrice Sara Pintus, “comparando i dati del primo semestre del 2022 con quelli del primo trimestre 2023 si registra una generale crescita delle imprese, che erano 5.216 e oggi sono 5.224. I numeri sono però positivi soltanto per quanto riguarda le attività di ristorazione e i servizi”.

Nello specifico, va male, invece, il commercio al dettaglio, messo a dura prova dall’ecommerce. “Nello stesso arco temporale”, aggiunge la direttrice di Confcommercio Oristano, “abbiamo perso ben 46 imprese, passate da 1.886 a 1.840. La riduzione è certamente imputabile a una pulizia del registro camerale, in parte però anche a chiusure effettive”.

Un dato, quello del commercio al dettaglio in difficoltà, che va a braccetto con il -2% registrato in provincia di Oristano per quanto riguarda i consumi nel settore dell’abbigliamento.

Da Pintus è arrivato anche un invito a riavvicinarsi ai negozi di vicinato. “Come Confcommercio”, sottolinea la direttrice, “speriamo che le persone riscoprano i negozi sotto casa e quelli dei centri storici. I saldi possono essere una bella opportunità”.

E a proposito della stagione degli sconti estivi, da martedì prossimo, 11 luglio, tornerà a Oristano Shopping sotto le stelle , dal 2008 appuntamento fisso dei martedì estivi degli oristanesi, con l’apertura straordinaria dei negozi delle 22 alla mezzanotte. La manifestazione è stata ideata proprio da Confcommercio e in città vede impegnati anche il Centro commerciale naturale Centro Città Oristano e il Comune.